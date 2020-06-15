Российские наемники продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка"

Российские наемники на Донбассе пятые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", в частности более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек, не позволяя им его пересечь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Пятые сутки российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Украинские военные отметили, что российские наемники "демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блок-постом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. До сих пор люди не могут пробить стену равнодушия российских наемников".

В штабе подчеркнули, что украинские пограничники из состава ООС при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.

В штабе также напомнили, что благодаря усилиям украинской стороны с 13 июня заработал пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. "Российские вооруженные формирования были все же вынуждены частично разблокировать гуманитарный коридор с временно оккупированным Луганском. Сегодня, 14 июня, там линию разграничения пересекло 180 граждан: 75 в подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении", – уточнили украинские военные.