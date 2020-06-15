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04:02 15.06.2020

В Ровенской области зафиксировано 56 новых больных коронавирусом

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В Ровенской области зафиксировано 56 новых больных коронавирусом

Состоянием на вечер воскресенья, 14 июня, в Ровенской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавируса при Ровенской ОГА информирует, по состоянию на вечер воскресенья 14 июня на Ровенщине зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19", – написал он на своей странице в Фейсбуке вечером в воскресенье.

Коваль уточнил, что новые случаи зафиксированы в Ровно - 12; Вараше - 3; по 9 в Березновском и Ровенском районах, по 5 случаев в Дубенском и Сарненском районе, 4 в Костопольском районе, по 3 во Владимирецком, Острожском и Рокитновском районах.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2448 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области зарегистрировано 47 летальных случаев вызваных COVID-19. К сожалению, сегодня умерла 73-летняя жительница с.Витковичи Березновского района", – уточнил Коваль.

По его словам болезнь побороли 1303 жителя области.

"Сегодня выздоровели 29 человек из г.Ровно, Ровенского и Радивиловского районов. На проверке в лабораториях области остаются 143 образца", – резюмировал глава ОГА.

Теги: #коронавирус #ровенская #ситуация
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