События

01:28 15.06.2020

В Донецкой области зафиксировано 42 новых больных коронавирусом

1 мин читать
В Донецкой области зафиксировано 42 новых больных коронавирусом

Состоянием на вечер воскресенья, 14 июня, в Донецкой области лабораторно подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Донецкой области в течение этих суток, 14 июня: 42 новых случая", – написал он на своей странице в Фейсбуке в ночь на понедельник.

Кириленко уточнил, что 8 случаев подтверждено в Краматорске, по 6 – в Дружковке (из них 5 – медработники) и Марьинском районе, по 4 – в Бахмуте и Селидово, по двое в Новогродовке, Бахмутском и Добропольском районах Шаховском и Лиманском ОТГ, по одному в Авдеевке и Константиновке, Соледарской и Александровской ОТГ.

Теги: #коронавирус #ситуация #донецкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:38 14.06.2020
В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

16:44 14.06.2020
Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

15:43 14.06.2020
В Беларуси за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро умерли

В Беларуси за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро умерли

13:32 14.06.2020
Глава Минздрава Казахстана заразился коронавирусом

Глава Минздрава Казахстана заразился коронавирусом

11:41 14.06.2020
За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

10:44 14.06.2020
Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

10:29 14.06.2020
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

10:17 14.06.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

09:55 14.06.2020
В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

09:34 14.06.2020
За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

От взрыва гранаты в Одесской области пострадало 5 человек

В ночь на понедельник на западе Украины ожидаются сильные дожди

От инсульта скончалась участница марафона, которую накануне 8 часов искали в Одесской области

Количество ожидающих очереди пересечения украинско-польской границы через ПП "Шегини" уменьшилось

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

Из-за аварии на водопроводе проспектом Академика Королева перекрыто движение в сторону ул. Семьи Сосниных в Киеве

Менее трети американцев хотят сноса памятников конфедератам – опрос

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Грозы пройдут в Украине в начале недели

Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА