В Донецкой области зафиксировано 42 новых больных коронавирусом

Состоянием на вечер воскресенья, 14 июня, в Донецкой области лабораторно подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Донецкой области в течение этих суток, 14 июня: 42 новых случая", – написал он на своей странице в Фейсбуке в ночь на понедельник.

Кириленко уточнил, что 8 случаев подтверждено в Краматорске, по 6 – в Дружковке (из них 5 – медработники) и Марьинском районе, по 4 – в Бахмуте и Селидово, по двое в Новогродовке, Бахмутском и Добропольском районах Шаховском и Лиманском ОТГ, по одному в Авдеевке и Константиновке, Соледарской и Александровской ОТГ.