От взрыва гранаты в Одесской области пострадало 5 человек

Пять человек пострадало от взрыва гранаты, которую пытались разобрать во дворе дома с.Дачное Беляевского района (Одесская обл.), сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

Правоохранители уточнили, что в результате взрыва мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские изъяли две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.