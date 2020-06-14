События

22:35 14.06.2020

От инсульта скончалась участница марафона, которую накануне 8 часов искали в Одесской области

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От инсульта скончалась участница марафона, которую накануне 8 часов искали в Одесской области

В Одесской области от инсульта умерла участница спортивных соревнований "Ультра-Трейл Куяльник" Екатерина Катющева, которая потеряла сознание во время марафона, сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

"Друзья, к сожалению, Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8:00 безумно в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Соколов подчеркнул, что подробности будут позже.

Как сообщалось, 13 июня пропавшую во время марафона девушку нашли через восемь часов. Она получила тепловой удар, а затем переохлаждение.

Теги: #жертва #марафон #одесская_область
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