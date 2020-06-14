Количество ожидающих очереди пересечения украинско-польской границы через ПП "Шегини" уменьшилось

Состоянием на вечер воскресенья количество ожидающих очереди пересечения украинско-польской границы через пункт пропуска "Шегини" уменьшилось, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"По состоянию на 18.00 количество людей, которые ожидали пересечение украинско-польской границы, уменьшилось", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В Госпогранслужбе отметили, что "с украинской стороны нет ограничений, связанных с карантином для граждан, следующих за границу".

"Сейчас пограничники здесь оформляют около 70 человек в час и более 3 тыс. в сутки. Однако после прохождения пограничного оформления люди застревают перед польским пунктом пропуска "Медыка", где в связи с карантином контрольные процедуры польской стороной проводятся значительно медленнее", – подчеркнули пограничники.

Также в ведомстве отметили, что постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой "ускорить оформление лиц, следующих в Польшу. Только сегодня со стороны украинских пограничников было почти десять таких обращений".

Отмечается, что для того, чтобы люди могли отдохнуть и пересечь границу должным образом, развернуты каркасные палатки от солнца и дождя, обеспечена доставка питьевой воды, а также установлены скамейки.

"Проводится разъяснительная работа с путниками по соблюдению социальной дистанции и санитарных норм", – сказано в сообщении.