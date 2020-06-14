События

21:41 14.06.2020

Количество ожидающих очереди пересечения украинско-польской границы через ПП "Шегини" уменьшилось

1 мин читать
Количество ожидающих очереди пересечения украинско-польской границы через ПП "Шегини" уменьшилось

Состоянием на вечер воскресенья количество ожидающих очереди пересечения украинско-польской границы через пункт пропуска "Шегини" уменьшилось, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"По состоянию на 18.00 количество людей, которые ожидали пересечение украинско-польской границы, уменьшилось", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В Госпогранслужбе отметили, что "с украинской стороны нет ограничений, связанных с карантином для граждан, следующих за границу".

"Сейчас пограничники здесь оформляют около 70 человек в час и более 3 тыс. в сутки. Однако после прохождения пограничного оформления люди застревают перед польским пунктом пропуска "Медыка", где в связи с карантином контрольные процедуры польской стороной проводятся значительно медленнее", – подчеркнули пограничники.

Также в ведомстве отметили, что постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой "ускорить оформление лиц, следующих в Польшу. Только сегодня со стороны украинских пограничников было почти десять таких обращений".

Отмечается, что для того, чтобы люди могли отдохнуть и пересечь границу должным образом, развернуты каркасные палатки от солнца и дождя, обеспечена доставка питьевой воды, а также установлены скамейки.

"Проводится разъяснительная работа с путниками по соблюдению социальной дистанции и санитарных норм", – сказано в сообщении.

Теги: #граница #пересечение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 14.06.2020
В Госпогранслужбе Украины фиксируют рост числа путешественников, следующих за границу через "Шегини" в последние дни

В Госпогранслужбе Украины фиксируют рост числа путешественников, следующих за границу через "Шегини" в последние дни

14:52 12.06.2020
Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

12:29 12.06.2020
Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

04:10 12.06.2020
Пограничники с помощью техники приступили к инженерно-техническому обустройству границы

Пограничники с помощью техники приступили к инженерно-техническому обустройству границы

10:51 11.06.2020
Украинцы за 3 года "безвиза" совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС - Госпогранслужба

Украинцы за 3 года "безвиза" совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС - Госпогранслужба

10:16 11.06.2020
Степанов: для въезда в Украину у иностранцев должен быть страховой полис

Степанов: для въезда в Украину у иностранцев должен быть страховой полис

17:18 09.06.2020
Словакия открывает границы для 16 стран Европы

Словакия открывает границы для 16 стран Европы

14:19 08.06.2020
Иностранный велосипедист задержан во Львовской области за незаконное пересечение границы

Иностранный велосипедист задержан во Львовской области за незаконное пересечение границы

11:04 08.06.2020
В Минздраве напомнили о необходимости самоизоляции или обсервации для всех приезжающих в Украину

В Минздраве напомнили о необходимости самоизоляции или обсервации для всех приезжающих в Украину

13:01 05.06.2020
После возобновления работы визовые центры и консульства Польши приняли 16 тыс. заявлений от украинцев о предоставлении им рабочих виз - посол

После возобновления работы визовые центры и консульства Польши приняли 16 тыс. заявлений от украинцев о предоставлении им рабочих виз - посол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

От инсульта скончалась участница марафона, которую накануне 8 часов искали в Одесской области

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

Из-за аварии на водопроводе проспектом Академика Королева перекрыто движение в сторону ул. Семьи Сосниных в Киеве

Менее трети американцев хотят сноса памятников конфедератам – опрос

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Грозы пройдут в Украине в начале недели

В Беларуси за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро умерли

Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА