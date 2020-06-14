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19:11 14.06.2020

Из-за аварии на водопроводе проспектом Академика Королева перекрыто движение в сторону ул. Семьи Сосниных в Киеве

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Из-за аварии на водопроводе проспектом Академика Королева перекрыто движение в сторону ул. Семьи Сосниных в Киеве

Из-за аварии на водопроводе проспектом Академика Королева в Киеве перекрыто движение в сторону улицы Семьи Сосниных, планируют отремонтировать к утру понедельника, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На просп. Академика Королева - авария на водопроводе диаметром 600 мм. Через разрытие перекрыто движение в сторону ул. Семьи Сосниных", – сообщили в столичной мэрии со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В КГГА отметили, что объехать ремонтную зону можно по ул. Академика Королева - ул. Пшеничная - ул. Семьи Сосниных - просп. Леся Курбаса.

"Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать последствия порыва. Закончить ремонт коммуникаций планируют до 9:00 15 июня. После этого начнут восстанавливать асфальтовое покрытие", – резюмировали в КГГА.

Теги: #киев #авария #водопровод
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