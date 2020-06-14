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17:38 14.06.2020

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

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Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

В течение воскресенья, 14 июня, российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы 120-мм минометы и вооружение БМП, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих захватчики прекратили свою активность", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра ООС.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг обстрелял украинские позиции у Орехова и два раза близ Хутора Свободного из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские военнослужащие применили ручные противотанковые гранатометы по позициям ВСУ у Авдеевки.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Теги: #рф #оос #сводка #обстрел #украина
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