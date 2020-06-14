События

17:38 14.06.2020

В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

1 мин читать
В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

В Латвии за минувшие сутки не выявлено новых случаев коронавируса Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний в воскресенье.

На данный момент в больницах Латвии находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

За все время пандемии в Латвии заболели 1097 человек, 845 выздоровели, 28 умерли.

В Эстонии за последние сутки также не выявлено новых больных коронавирусом, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Также в Эстонии в течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек. По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 705 человек.

Теги: #латвия #коронавирус #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 14.06.2020
Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

15:43 14.06.2020
В Беларуси за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро умерли

В Беларуси за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро умерли

13:32 14.06.2020
Глава Минздрава Казахстана заразился коронавирусом

Глава Минздрава Казахстана заразился коронавирусом

11:41 14.06.2020
За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

10:44 14.06.2020
Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

10:29 14.06.2020
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

10:17 14.06.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

09:55 14.06.2020
В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

09:34 14.06.2020
За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

09:33 14.06.2020
В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Грозы пройдут в Украине в начале недели

Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

На акции протеста в Армении задержан 91 человек

В Госпогранслужбе Украины фиксируют рост числа путешественников, следующих за границу через "Шегини" в последние дни

В Украине 14 июня ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Зеленский: призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, которые являются базовыми принципами системы донорства

В "серой зоне" на Луганщине спасатели тушили пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 гектаров – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА