В Латвии и Эстонии за сутки не выявлено новых случаев Covid-19

В Латвии за минувшие сутки не выявлено новых случаев коронавируса Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний в воскресенье.

На данный момент в больницах Латвии находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

За все время пандемии в Латвии заболели 1097 человек, 845 выздоровели, 28 умерли.

В Эстонии за последние сутки также не выявлено новых больных коронавирусом, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Также в Эстонии в течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек. По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 705 человек.