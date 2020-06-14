Четыре страны ЕС получат 300 млн доз вакцины от коронавируса после ее одобрения

Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с фармацевтической группой AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины против коронавируса, после того, как ее создадут, сообщает европейское издание Local со ссылкой на Минздрав ФРГ.

AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

"Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета после того, как она будет одобрена", - сообщил исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорьо.

Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тыс. человек.