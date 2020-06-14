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16:11 14.06.2020

Грозы пройдут в Украине в начале недели

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Грозы пройдут в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 15 июня, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью местами небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и северо-восточных областях град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °, на востоке до 32 °.

В Киеве - ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 июня самая высокая температура днем была 32,3 в 2019г., самая низкая ночью 5,0 в 1913г.

Во вторник, 16 июня, ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы, лишь в северо-восточной части без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°; днём 23-28°, на востоке до 32°.

В Киеве 16 июня кратковременные дожди, грозы (ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

14 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-24°; в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #украина #прогноз
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