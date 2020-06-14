В Госпогранслужбе Украины фиксируют рост числа путешественников, следующих за границу через "Шегини" в последние дни

Более 74 тыс. человек проследовало через пешеходный пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, с момента возобновления его работы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье.

"Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тыс. человек. Стоит отметить, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудниками Госпогранслужбы осуществляется ритмично, без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.

"Однако после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. В очередной раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мероприятиями, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госпогранслужбы постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу и ожидают перед пунктом пропуска "Медика".

"Чтобы люди, которые стоят в очереди смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, вчера в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды", - отметили в ведомстве.

Учитывая ситуацию на единственном пешеходном переходе "Шегини", в Госпогранслужбе просят граждан по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".