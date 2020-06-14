Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 663 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 16 тыс. 667, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 360 человек. "Из них 269 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 91 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 6 тыс. 214 человек (+133 за сутки).

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 2 тыс. 194 теста на COVID-19.