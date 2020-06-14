События

10:44 14.06.2020

Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

1 мин читать
Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 663 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 16 тыс. 667, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 360 человек. "Из них 269 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 91 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 6 тыс. 214 человек (+133 за сутки).

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране было проведено 2 тыс. 194 теста на COVID-19.

Теги: #коронавирус #ситуация #армения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:29 14.06.2020
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

10:17 14.06.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

09:55 14.06.2020
В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

09:34 14.06.2020
За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

09:33 14.06.2020
В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

21:11 13.06.2020
Нардеп фракции «Слуга народа» Перебийнос заболел коронавирусом – Гончаренко

Нардеп фракции «Слуга народа» Перебийнос заболел коронавирусом – Гончаренко

19:34 13.06.2020
ПЦР-тесты показали отрицательные результаты на COVID-19 у всех членов делегации, которая была в Париже 12 июня – Офис президента

ПЦР-тесты показали отрицательные результаты на COVID-19 у всех членов делегации, которая была в Париже 12 июня – Офис президента

17:41 13.06.2020
Увеличение количества выявленных случаев вызвано нарушениями противоэпидемических норм хозсубъектами – Ляшко

Увеличение количества выявленных случаев вызвано нарушениями противоэпидемических норм хозсубъектами – Ляшко

17:22 13.06.2020
Вопрос проведения ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня – Ляшко

Вопрос проведения ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня – Ляшко

16:23 13.06.2020
Офис президента Украины сообщит обо всех случаях заболевания коронавирусом среди его сотрудников, если таковые будут

Офис президента Украины сообщит обо всех случаях заболевания коронавирусом среди его сотрудников, если таковые будут

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 14 июня ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Зеленский: призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, которые являются базовыми принципами системы донорства

В "серой зоне" на Луганщине спасатели тушили пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 гектаров – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения – штаб ООС

В Хмельницкой области пиротехники уничтожили две ручные гранаты РГД-33 – ГСЧС

Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за убийства афроамериканца полицейским

В Черновицкой области пресечена деятельность группы наркодилеров – полиция

В Эстонии поминают жертв депортации 1941 года

Полиция выдавливает участников массовой манифестации в Париже с площади Республики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА