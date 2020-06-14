Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

В Украине за минувшие сутки количество болеющих COVID-19 возросло в 21 области страны из 24, а также в Киеве, тогда как незначительное снижение этого показателя наблюдается лишь в Луганской области, а еще в двух регионах количество болеющих осталось неизменным.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (139), в Киеве (66), в Закарпатской (49), Черновицкой (47), а также по 44 в Волынской и Ровенской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19 и 2 смерти за сутки, сейчас в области болеет 519 человек (на 22 больше за сутки);

- в Волынской области - 44 случаая заболевания, 1 – смерти и 5 - выздоровления, сейчас болеет 907 человек (на 38 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 8 случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 255 человек (на 8 больше за сутки);

- в Донецкой области 2 человека заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 158 человек (на 2 больше за сутки);

- в Житомирской области 13 новых случаев заболевания и 2 смерти за сутки, сейчас болеет 479 человек (на 11 больше за сутки);

- в Закарпатской области 49 человек заболели, 1 умер и 2 выздоровели, сейчас болеет 908 человек (на 46 больше за сутки);

- в Запорожской области 6 человек заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 176 человек (на 6 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 33 человека заболели и 12 выздоровели, сейчас болеет 625 человека (на 21 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 66 новых случаев заболевания COVID-19 и 1 - смерти, сейчас в столице болеет 2 652 человека (на 65 больше за сутки);

- в Киевской области 34 человека заболели, 1 – умер и 16 выздоровели, сейчас болеет 1 229 человек (за сутки на 17 больше);

- в Кировоградской области 5 случаев заболевания и 5 - выздоровления, сейчас, как и днем ранее, болеет 76 человек;

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 9 человек (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области 139 новых случаев заболевания и 14 - выздоровления, сейчас болеет 2 087 человек (на 125 больше за сутки);

- в Николаевской области 1 человек заболел, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 102 человека (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 18 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 658 человек (на 18 больше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и сутки ранее, болеет 8 человек;

- в Ровенской области 44 новых случая заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеют 1015 человек (на 38 больше за сутки);

- в Сумской области 7 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 47 человек (на 7 больше за сутки);

- в Тернопольской области 24 новых случая заболевания и 9 выздоровления, сейчас болеет 381 человек (на 15 больше за сутки);

- в Харьковской области 39 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 17 – выздоровления, сейчас болеет 748 человек (за сутки на 21 больше);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не было, сейчас болеет 3 человека (за сутки на 1 больше);

- в Хмельницкой области 12 человек заболели и 9 выздоровели, сейчас болеет 126 человек (на 3 больше за сутки);

- в Черкасской области 7 человек заболели, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 168 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19 и 10 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 527 человек (на 37 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 25 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 320 человек (на 25 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья 648 инфицированных за сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По данным СНБО, количество инфицированных в Украине нарастающим итогом составило на утро воскресенья 31 154 человек, 14 082 выздоровели, 889 умерли. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 183 человека, что на 533 больше, чем днем ранее.