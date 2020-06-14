В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 66 человек, в том числе среди заболевших шесть медиков, еще один человек умер, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще у 66 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что среди заболевших 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, 3 девочки от 4 до 11 лет и мальчик, которому 9 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - подытожил Кличко.