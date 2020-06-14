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09:33 14.06.2020

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

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В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро воскресенья было выявлено 648 инфицированных за сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось об антирекорде по случаям инфицирования за сутки - 753 заболевших, 12 июня - о 683 новых случаях, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня – 525 заболевших.

По данным СНБО, количество инфицированных в Украине нарастающим итогом составило на утро воскресенья 31 154 человек, 14 082 выздоровели, 889 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 183 человека, что на 533 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 139, в Киеве – 66 и в Закарпатской области – 49 случаев.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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