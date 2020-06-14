Зеленский: призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, которые являются базовыми принципами системы донорства

Президент Украины Владимир Зеленский в международный день донора крови призвал украинцев задуматься над вечными человеческими ценностями, являющимися базовыми принципами системы донорства, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня в мире отмечается День донора крови. В этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови проходить под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья я человек. Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, что, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в воскресенье.

Зеленский отдельно отметил, что доступ пациентов запасам безопасной крови и продуктов крови может быть обеспечен только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству.

По мнению президента это один из "ключевых компонентов системы национальной безопасности страны".