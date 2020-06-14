В "серой зоне" на Луганщине спасатели тушили пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 гектаров – ГСЧС

В "серой зоне" вблизи с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района на территории Славяносербского лесничества (Луганская обл.) спасатели ликвидируют пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 га, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 июня в ГСЧС поступила информация, что в "серой зоне" вблизи с. Орехово-Донецкое Новоайдаровського района на территории Славяносербского лесничества в 69 и 73 кварталах возник пожар сухой травы и лесной подстилки. В 13 ч. 50 мин. пожар локализован на площади 10 га", - сказано в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Так, для ликвидации пожара задействованы 84 человека и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек личного состава и 10 единиц техники в том числе два пиротехнических отделения, которым изъято 55 ВНП (54 патроны 7,62 мм и 1 минометная мина 82 мм).

"По состоянию на 7 ч. 14 июня открытого огня не наблюдается, проводится дежурство. К дежурству привлечены 9 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники", - подытожили в ГСЧС.