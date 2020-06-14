В Хмельницкой области пиротехники уничтожили две ручные гранаты РГД-33 – ГСЧС

Пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили две ручные гранаты РГД-33 времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Взрывоопасные предметы были обнаружены накануне в. Волочиск (во время проведения горожанами земельных работ) и в с. Бальковцы Волочисского района (при поиске земляками металла), - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу.