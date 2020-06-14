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02:52 14.06.2020

В Черновицкой области пресечена деятельность группы наркодилеров – полиция

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В Черновицкой области пресечена деятельность группы наркодилеров – полиция

Работники внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили трех жителей Черновцов в распространении психотропных веществ, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Оперативники задокументировали сбыт таблеток "SUBUTEX". Причастными к криминального бизнеса оказались трое местных жителей в возрасте 39-47 лет", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в субботу вечером.

Трое злоумышленников задержаны за сбыт психотропных веществ.

"Во время проведения 15 санкционированных обысков в автомобилях фигурантов и по месту жительства обнаружено и изъято наличные в разной валюте, банковские карты, телефоны, компьютерную технику, таблетки "SUBUTEX""- отметили в полиции..

Наркодиллеры задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им готовится объявление о  подозрении и избрание меры пресечения.

"За противоправные действия злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества", - подытожили в полиции.

 

 

Теги: #черновцы #украина #полиция #наркотики
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