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23:57 13.06.2020

Полиция выдавливает участников массовой манифестации в Париже с площади Республики

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Полиция выдавливает участников массовой манифестации в Париже с площади Республики

Силы правопорядка приступили в Париже к очистке площади Республики от манифестантов, используя, в том числе слезоточивый газ, сообщила вечером в субботу "Фигаро".

В свою очередь организаторы призывают участников многотысячной акции против расизма и полицейского насилия спокойно покинуть площадь. При этом они объявляют о своем намерении "поставить на колени" полицейских.

Раздаются также призывы к проведению другой манифестации 27 июня в поддержку палестинского народа.

По данным полиции, всего в акции на площади Республики приняли участие около 15 тыс. человек.

В целом проходившая мирно манифестация была обострена попыткой группы людей в черном атаковать стражей порядка камнями и другими предметами на прилегающей к площади улице.

В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Это обострение послужило сигналом к выдвижению полицейских на площадь и выдавливанию с нее манифестантов с помощью слезоточивого газа, распространившегося по всему пространству площади, передают журналисты "Фигаро" с места события.

Как сообщалось, по призыву семьи чернокожего гражданина Франции Адамы Траоре, умершего в июле 2016 года после силового задержания жандармами, манифестации были организованы в субботу в Париже и в нескольких крупных городах Франции, в том числе в знак солидарности с акциями "Black lives matter", проходящими в мире после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Парижский префект полиции напомнил накануне, что запрет на собрания более 10 человек из-за пандемии коронавируса остается в силе, и в полиции подчеркивают, что манифестация не была официально заявлена.

Организаторы планировали пройти маршем от площади Республики до площади Опера, но полиция заблокировала их движение, требуя проведения статичной акции.

Полицейские задержали 12 человек, развернувших на крыше одного из зданий площади Республики транспарант "White lives matter", обличающий "антибелый расизм".

По данным полиции, в адрес этой группы на площади раздавались оскорбления антисемитского содержания. Но организаторы категорически отвергают эти утверждения, называя их ложными.

Теги: #столица #франция #манифестация
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