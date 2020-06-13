Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения пересекли 120 человек – штаб ООС

На Донбассе, где сегодня частично восстановлен пропуск граждан через КПВВ "Станица Луганская", линию разграничения в обе стороны пересекли 120 человек, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С 7.00 по 13.00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13.00 до 17.00 - в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении", - отметили в штабе ООС.

В штабе ООС отмечают, что в районе проведения ООС 10 июня частично восстановлено пропуск лиц и транспортных средств на двух украинских КПВВ :"Марьинка" и "Станица Луганская". Пересечение линии разграничения несколько дней подряд блокируют представители российской оккупационной администрации.

Также в штабе ООС подчеркнули, что российские наемники на Донбассе блокируют работу КПВВ "Марьинка" в Донецкой области.

"Украинские пограничники сегодня пропустили в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получила отказ от вооруженных наемников", - подытожили в штабе ООС.