"Слуга народа" предлагает ввести компенсации для тех, кто оплатил пробное ВНО - Кравчук

Заместитель главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что родителям абитуриентов должны компенсировать деньги за платное пробное ВНО, которое отменили из-за эпидемии коронавируса.

"В последние дни имеем все новые антирекорды заболеваемости COVID-19. Из-за этого Кабмин решил отменить пробное ВНО, которое планировалось 15 и 17 июня. Поскольку эта услуга является платной, мы с коллегами по фракции настаиваем на том, что деньги за нее должны компенсировать родителям абитуриентов" – написала Кравчук на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Со слов нардепа, она и другие нардепы обратилась в Кабмин с требованием разработать механизм возврата средств за пробное ВНО.

Как сообщалось, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях; решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло в пятницу из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19

На 15 июня запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На 17 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Основная сессия тестирования запланирована с 25 июня по 17 июля. К внешнему независимому оцениванию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.