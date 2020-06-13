Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики
Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене $98,09 (2 тыс. 631,68 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $122,55 (3 тыс. 318,62 грн).
Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20 гг., $ за 1 тыс. куб. м
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
январь
|
358,7
|
231,4
|
229,5
|
272,9
|
318,0
|
175,3
|
февраль
|
328,6
|
200,4
|
246,9
|
277,0
|
290,9
|
168,5
|
март
|
308,7
|
198,6
|
248,1
|
274,6
|
263,1
|
153,7
|
апрель
|
312,5
|
188,1
|
232,2
|
309,9
|
233,5
|
122,6
|
Май
|
278,7
|
181,5
|
208,4
|
260,0
|
215,2
|
98,1
|
июнь
|
266,6
|
184,3
|
213,7
|
266,4
|
196,4
|
|
июль
|
284,5
|
210,9
|
214,5
|
288,8
|
188,5
|
|
август
|
254,0
|
199,1
|
210,1
|
286,7
|
178.3
|
|
сентябрь
|
246,5
|
199,6
|
212,9
|
304,4
|
174,7
|
|
октябрь
|
231,5
|
180,5
|
224,9
|
323,4
|
199,5
|
|
ноябрь
|
229,7
|
188,9
|
239,5
|
339,2
|
177,4
|
|
декабрь
|
238,8
|
230,0
|
252,9
|
329,0
|
176,7
|
Данные: Минэкономики