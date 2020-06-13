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20:57 13.06.2020

Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

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Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100 – Минэкономики

Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене $98,09 (2 тыс. 631,68 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $122,55 (3 тыс. 318,62 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20 гг., $ за 1 тыс. куб. м

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

январь

358,7

231,4

229,5

272,9

318,0

175,3

февраль

328,6

200,4

246,9

277,0

290,9

168,5

март

308,7

198,6

248,1

274,6

263,1

153,7

апрель

312,5

188,1

232,2

309,9

233,5

122,6

Май

278,7

181,5

208,4

260,0

215,2

98,1

июнь

266,6

184,3

213,7

266,4

196,4

 

июль

284,5

210,9

214,5

288,8

188,5

 

август

254,0

199,1

210,1

286,7

178.3

 

сентябрь

246,5

199,6

212,9

304,4

174,7

 

октябрь

231,5

180,5

224,9

323,4

199,5

 

ноябрь

229,7

188,9

239,5

339,2

177,4

 

декабрь

238,8

230,0

252,9

329,0

176,7

 

Данные: Минэкономики

Теги: #газ #украина #минэкономики
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