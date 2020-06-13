В Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, пострадавших нет – ГСЧС

В Харькове в квартире на 4 этаже дома по ул.Киргизская, 19-в, произошел взрыв газа

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило на номер 101 в 16:56.

"К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения на автоцистернах и 1 автолестница. Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров... Во время взрыва из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама. Кроме того, загорелись домашние вещи. Пощадь пожара составила 5 кв.м. В 17:10 пожар был локализован.

При обходе смежных квартир и визуальном осмотре дома было установлено, что несущие конструкции не повреждены.

На месте происшествия работают оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, полиция и прокуратура района.