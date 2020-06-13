Экс-генсек НАТО Расмуссен считает обвинения, выдвинутые Порошенко, политическим преследованием

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что обвинения, которые были выдвинуты пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют признаки избирательного правосудия и политического преследования.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок избирательного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", - написал Расмуссен в своем официальном аккаунте в соцсети Твиттер.

Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерегает нынешнюю власть от политических преследований Порошенко.