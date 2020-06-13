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19:34 13.06.2020

ПЦР-тесты показали отрицательные результаты на COVID-19 у всех членов делегации, которая была в Париже 12 июня – Офис президента

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ПЦР-тесты показали отрицательные результаты на COVID-19 у всех членов делегации, которая была в Париже 12 июня – Офис президента

По возвращению из Парижа 12 июня украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, у представителей Офиса президента Украины и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружен.

"В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование. Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской", - сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента.

Как сообщалось, украинская делегация, которая 12 июня с рабочим визитом посещала Париж, в полном составе сдала тесты на коронавирус.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", члены украинской делегации сдавали тесты на коронавирус и после визита в Минск 11 июня, и после поездки в Берлин 2 июня. После Берлина тесты у всех были отрицательными.

12 июня украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

 

Теги: #тестирование #украина #делегация #коронавирус
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