Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см – Трамп

США активно обновляют свой арсенал вооружения и, в частности, получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ныне имеющиеся в мире ракеты. Они могут поражать цель на расстоянии в 1 тыс. миль (около 1,6 тыс. км - ИФ), причем отклонение от центральной точки (цели - ИФ) составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см - ИФ)", - сказал он в субботу, выступая перед выпускниками 2020 года Военной академии США Вест-Пойнт.

Трамп не уточнил, является ли 1,6 тыс. км - предельной дальностью ракеты или же он назвал эту цифру лишь как пример. Также он не сообщил, когда такие новые ракеты, по его мнению, могут быть поставлены на вооружение.

Это - не первый раз, когда американский президент заявляет, что у США будут самые быстрые ракеты в мире.

Например, в феврале 2020 года он заявил, что американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов.

Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, "потому что у России есть нечто подобное".

В мае этого года Трамп также сообщил немного о другом: как раз о разработке ракеты, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты.

"Мы называем ее "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал тогда Трамп в Белом доме.

При этом ряд американских СМИ предположил, что президент преувеличивает скорость новых американских ракет.

В начале февраля этого года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.

Во второй половине марта Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука.