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18:54 13.06.2020

Результаты тестов на коронавирус у всех членов делегации, которая была в Париже, отрицательные – Резников

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Результаты тестов на коронавирус у всех членов делегации, которая была в Париже, отрицательные – Резников

У всех членов украинской делегации, которая 12 июня летала с рабочим визитом Париж, отрицательные результаты тестов на коронавирус, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Всё в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации (которая 12 июня летала в Париж – ИФ). И обязательно берегите себя, соблюдайте все меры предосторожности и будьте здоровы", - сказал он в комментарии агентству в субботу.

Как сообщалось, украинская делегация, которая 12 июня с рабочим визитом посещала Париж, в полном составе сдала тесты на коронавирус.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", члены украинской делегации сдавали тесты на коронавирус и после визита в Минск 11 июня, и после поездки в Берлин 2 июня. После Берлина тесты у всех были отрицательными.

Как сообщалось, украинскую делегацию в Париже 12 июня возглавлял вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Теги: #тестирование #результат #украина #делегация
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