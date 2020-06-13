Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС усилит контроль за работой региональных комиссий – Ляшко

Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит контроль за работой соответствующих региональных комиссий, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Национальная комиссия обязала усилить контроль за работой областных комиссий, и мы будем отслеживать, отвечают ли решения региональной комиссии той эпидемической ситуации, которая есть на территории региона», - сказал он в субботу на брифинге по итогам заседания нацкомиссии.