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17:48 13.06.2020

Ляшко: мы не рассматриваем одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине

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Ляшко: мы не рассматриваем одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине

Вопрос ужесточения карантинных мер по всех территории Украины в настоящее время не рассматривается, решения в условиях адаптивного карантина принимают областные комиссии, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Сейчас мы не рассматриваем вопрос возврата одномоментного к более жестким мерам, так как на территории Украины работает адаптивный карантин. Есть три базовых индикатора, и если в области один из этих индикаторов превышает допустимые показатели, область обязана провести заседание комиссии и определить причины, почему так происходит, определить сферу экономики, которая дает наибольшее количество негативных результатов относительно распространения коронавируса на территории этой области, и вернутся в сторону уменьшения смягчения, которое было на предыдущем этапе в сторону более жестких норм», - сказал он на брифинге в субботу.

В качестве примера Ляшко привел Житомирскую область, где после трехдневного превышения показателя инцидентности областная комиссия отменила работу отелей и запретила посещение заведений общепита внутри помещений.

«И такие случаи есть в каждой области», - сказал он.

Теги: #ляшко #карантин #минздрав
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