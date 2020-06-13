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17:41 13.06.2020

Увеличение количества выявленных случаев вызвано нарушениями противоэпидемических норм хозсубъектами – Ляшко

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Увеличение количества выявленных случаев вызвано нарушениями противоэпидемических норм хозсубъектами – Ляшко

Увеличение количества выявленных случаев, которое отмечается в течение последних дней вызвано нарушениями хозяйствующими субъектами противоэпидемических норм, а не увеличением количества тестирований а COVID-19, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Динамика, которая есть, показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличения количества выявленных заболевших. Мы связываем увеличение количества выявленных случаев в течение последних трех дней именно со смягчением карантина и с тем, что субъекты хозяйствования задекларировали, что при открытии их объектов они будут придерживаться противоэпидемических норм, но мы видим значительные нарушения», - сказал он.

По словам Ляшко, такие нарушения допускают перевозчики, и другие организации.

Ссылаясь на информацию Госпродпотребслужбы, Ляшко отметил, что «каждый 6-й объект, который проверяют инспекторы этой службы, имеет те или иные нарушения, касающиеся как большого количества одновременного пребывания людей в помещениях, так и отсутствия антисептиков и масок на лицах»

«Мы не говорим о целесообразности ношения маски на свежем воздухе, но маска должна быть на лице, закрывая нос и рот, у всех, кто посещает общественные учреждения, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина», - сказал Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус #ситуация #минздрав
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