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17:35 13.06.2020

Семья погибшего в ДТП, спровоцированным Ефремовым, не приняла извинения актёра - адвокат

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Семья погибшего в ДТП, спровоцированным Ефремовым, не приняла извинения актёра - адвокат

Семья погибшего в автоаварии, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов, видела извинения актёра и посчитала их запоздалыми, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский.

"Я связался с братом Сергея - Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми",- сказал Добровинский.

По его словам, "представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда".

"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", - заявил адвокат.

Накануне вечером актёр в видеообращении попросил прощения у семьи Захарова и пообещал помощь.

"Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут", - сказал Ефремов.

Он отметил, что предлагаемая помощь семье, это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой Сергей Захаров на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".

Теги: #дтп #ефремов #актер
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