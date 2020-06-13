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17:34 13.06.2020

Контролирующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм – Ляшко

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Контролирующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм – Ляшко

Контролирующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпидемиологических норм для.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу, такое решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в субботу.

«Было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, которые прописаны постановлениями главного санитарного врача в разных сферах хозяйственной деятельности, разрешенных к работе в условиях карантина», - сказал он.

Также Ляшко сообщил, что комиссия рекомендовала изменить график работы предприятий, госучреждений и организаций , чтобы «развести час пик и уменьшить нагрузку на транспорт и предупредить скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы».

Также комиссия рекомендовала увеличить количество подвижного состава, «что позволит соблюдать людям установленные противоэпидемические нормы.

Теги: #ляшко #карантин #минздрав #бизнес
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