Контролирующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм – Ляшко

Контролирующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпидемиологических норм для.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу, такое решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в субботу.

«Было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, которые прописаны постановлениями главного санитарного врача в разных сферах хозяйственной деятельности, разрешенных к работе в условиях карантина», - сказал он.

Также Ляшко сообщил, что комиссия рекомендовала изменить график работы предприятий, госучреждений и организаций , чтобы «развести час пик и уменьшить нагрузку на транспорт и предупредить скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы».

Также комиссия рекомендовала увеличить количество подвижного состава, «что позволит соблюдать людям установленные противоэпидемические нормы.