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17:22 13.06.2020

Вопрос проведения ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня – Ляшко

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Вопрос проведения ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня – Ляшко

Вопрос проведения основной сессии внешнего независимого оценивание (ВНО) будет зависеть от эпидемических показателей на 20-22 июня, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным положениям рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки или нужно будет вернуться к этому вопросу позже и пересмотреть его позже если эпидситуация не будет позволять провести ВНО», - сказал он на брифинге в субботу по итогам заседания комиссии.

Ляшко не уточнил, какие именно показатели будут оцениваться для принятия решения о возможности проведения ВНО.

Как сообщалось, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях; решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло в пятницу из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19

На 15 июня запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На 17 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Основная сессия тестирования запланирована с 25 июня по 17 июля. К внешнему независимому оцениванию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Теги: #ляшко #коронавирус #вно #минздрав
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