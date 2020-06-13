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16:26 13.06.2020

Участники пробного ВНО будут проходить тестирование дома, даты основной сессии ВНО пока не менялись - МОН

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Участники пробного ВНО будут проходить тестирование дома, даты основной сессии ВНО пока не менялись - МОН

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях; решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло в пятницу из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19, напоминают в Минобразования и науки.

"Все пункты тестирования были готовы к проведению пробного ВНО. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство приняло решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях. Даты проведения основной сессии ВНО пока остаются без изменений", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Украинский центр оценивания качества образования призывает участников пробного ВНО и привлеченных лиц не приходить в пункты тестирования 15 и 17 июня на фоне пройти тесты дистанционно в эти дни. Инструкция, как это можно сделать, размещена на сайте УЦОКО.

"Мы понимаем, что пробное ВНО - это возможность для учеников попробовать свои силы, почувствовать атмосферу и лучше психологически подготовиться к основной сессии. Но мы вынуждены гибко реагировать на динамику заболеваемости. УЦОКО обеспечит возможность пройти пробное ВНО не выходя из дома. Каждый зарегистрированный на пробное ВНО сможет загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов, прислать ответы к сервису определения результатов и получить свой балл ", - добавила Мандзий.

На 15 июня запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На 17 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Основная сессия тестирования запланирована с 25 июня по 17 июля. К внешнему независимому оцениванию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Теги: #карантин #минобразования #вно
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