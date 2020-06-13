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16:23 13.06.2020

Офис президента Украины сообщит обо всех случаях заболевания коронавирусом среди его сотрудников, если таковые будут

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Офис президента Украины сообщит обо всех случаях заболевания коронавирусом среди его сотрудников, если таковые будут

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у его супруги, в Офисе президента Украины придерживаются всех мер безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование, есть все средства индивидуальной безопасности, все сотрудники регулярно проходят тестирование, отмечает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками – это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших – Офис президента об этом сообщит", - сказала она в субботу агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #коронавирус #офис_президента
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