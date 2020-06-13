События

16:22 13.06.2020

В Британии отметили официальный день рождения Елизаветы II скромным военным парадом

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В Британии отметили официальный день рождения Елизаветы II скромным военным парадом

В Великобритании в субботу отметили официальный день рождения королевы Елизаветы II, сообщает BBC.

В честь королевы в Виндзорском замке дали небольшой военный парад. Церемония, которая обычно насчитывает сотни военнослужащих, прошла в урезанном виде из-за пандемии коронавируса.

Настоящий день рождения королева Елизавета II отмечает 21 апреля, в этом году ей исполнилось 94 года. Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась при короле Георге II в 1748 году, который родился 30 октября, но любил праздновать его летом.

Недавно 99-летие отметил супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп. День рождения они отпраздновали вдвоем в любимой резиденции - Виндзорском замке, где проводят все свое время с начала пандемии коронавируса в марте. За время пандемии королева один раз появилась на публике - она занялась верховой ездой на территории замка.

Теги: #великобритания #королева
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