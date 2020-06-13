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14:49 13.06.2020

Украинская делегация сдала тесты на коронавирус после прибытия из Парижа, как это было и после визитов в Минск и Берлин

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Украинская делегация сдала тесты на коронавирус после прибытия из Парижа, как это было и после визитов в Минск и Берлин

Украинская делегация, которая 12 июня с рабочим визитом посещала Париж, в полном составе сдала тесты на коронавирус.

"Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты", – сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников сайту "КиевVласть", подчеркнув, что сдает такой тест после каждой поездки.

Вице-премьер отметил, что "чувствует себя нормально".

По информации агентства "Интерфакс-Украина", члены украинской делегации сдавали тесты на коронавирус и после визита в Минск 11 июня, и после поездки в Берлин 2 июня. После Берлина тесты у всех были отрицательными.

Как сообщалось, украинскую делегацию в Париже 12 июня возглавлял вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Теги: #коронавирус #париж #делегация
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