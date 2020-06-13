Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Пищевика

Российские наемники в субботу обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пищевик, в результате чего один украинский военнослужащий получил пулевое ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащему оперативно была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

В свою очередь подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали противнику адекватный ответ, потери врага уточняются.