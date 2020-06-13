Правительство возобновляет работу всех КПВВ на админгранице с Крымом

С воскресенья, 14 июня, в Украине отменяется временное прекращение работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с временно оккупированным Крымом, сообщает Государственная пограничная служба.

Так, соответствующее решение Кабинета министров Украины содержится в постановлении от 12 июня 2020 года №480.

Согласно документу, в КПВВ также должны появиться места или помещения для проведения медицинского осмотра

В то же время лицам, прибывающим из Крыма во время пандемии коронавируса, придется пройти самоизоляцию.

Также согласно указанному постановлению, в период действия карантина, установленного Кабмином, пограничники будут отказывать в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, котооые не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса" Дій вдома".