Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от российских наемников, которые пытались взять под контроль город в 2014 году.

"Шесть лет с того исторического дня, когда Мариуполь был освобожден от оккупантов и над городом снова был поднят украинский флаг. Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного", - написал он в субботу на своей странице в Facebook.

"С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой. Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами - трудолюбивыми и мужественными людьми. Спасибо всем, кто в 2014 году освобождал город и принес желаемый мир", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сделает всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму.