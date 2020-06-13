События

13:41 13.06.2020

Бразилия обошла Британию по числу умерших с COVID-19

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Бразилия обошла Великобританию по числу умерших людей, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщают бразильские и британские СМИ.

Так, пишет The Guardian со ссылкой на данные правительства, в Британии с конца января 41 481 жизней унес коронавирус или вызванные им осложнения. В Бразилии, согласно официальным данным, приведенным на портале G1, скончался 41 901 человек, у которого был подтвержден коронавирус.

Таким образом, Бразилия вышла на вторую строчку в списке стран с наибольшим числом умерших после США, где умерли 116 тыс. человек, у которых выявили коронавирус.

Газета The Guardian подчеркивает, что в Британии число смертей может быть выше и достигать отметки 50 тыс. Также существует вероятность, что в Бразилии в действительности смертность среди зараженных COVID-19 может быть иной. Эксперты считают, что цифры по заражениям и по смертям от коронавируса в этой стране занижены, так как там не проводится достаточное количество тестов.

Всего в Бразилии выявили 829,9 тыс. случаев заражения COVID-19, в Британии - 292,9 тыс.

Теги: #коронавирус #бразилия
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