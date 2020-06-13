На Харьковщине пресечена деятельность 3 цехов по производству контрафактных средств для обработки растений

Служба безопасности Украины разоблачила нелегальное производство средств защиты растений и других видов сельхозхимии под видом торговых марок известных мировых брендов, организованное жителями Харьковской области.

"Они (жители Харьковской области - ИФ), используя сырье китайского производства, производили контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Продукцию злоумышленники планировали продавать фермерам по всей территории Украины", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, фальсификат изготавливали и складировали в частных домах в Харьковской области, а также производственных помещениях в промзонах в Харькове, где было оборудование для фасовки и упаковки контрафактной продукции.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины сотрудники спецслужбы во взаимодействии с органами прокуратуры и Нацполиции прекратили деятельность трех подпольных цехов по изготовлению отравляющих веществ и производственной линии для упаковочной тары. Кроме того, правоохранители выявили 5 складских помещений, в которых организаторы хранили готовую продукцию, пресс-формы с логотипами иностранных фирм, упаковочную тару, этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением .

Правоохранители изъяли оборудование для производства фальсифицированных средств, более 50 тонн готовой контрафактной продукции и почти 5 тонн сырья.

"По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству", - отметил Абдула.