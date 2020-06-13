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11:52 13.06.2020

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 19 новых случаев коронавируса, 173 человека болеют

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В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 19 новых случаев коронавируса, 173 человека болеют

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 13 июня в Вооруженных силах Украины болеет 173 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 169 человек, летальных случаев – 4", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано девятнадцать новых случаев COVID-19.

Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области - 4 военнослужащих, еще 1 военнослужащий находится в изоляторе воинской части и будет направлен в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ").

По информации медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Харьковская - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область - 3 военнослужащих, Киевская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания у них отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 536 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 93 человека.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

30 мая в ВСУ был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области.

25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Теги: #всу #коронавирус
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