За прошедшие сутки новые случаи COVID-19 не выявлены только в Херсонской области, больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской области и Киеве – СНБО

В Украине за минувшие сутки новые случаи COVID-19 не выявлены только в Херсонской области, больше всего заболевших зафиксировано во Львовской, Закарпатской области и г.Киеве, при этом наибольшее число выздоровевших – в Ровенской области.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, за минувшие сутки во Львовской области CОVID-19 зафиксирован у 132 человек., в Киеве – 72 новых случая заболевания, в Винницкой области – 81 случай.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 52 новых случая заболевания COVID-19, 1 смерти и 19 - выздоровления, сейчас в области болеет 497 человек (на 32 больше за сутки);

- в Волынской области - 41 случай заболевания, 1 – смерти и 66 - выздоровления, сейчас болеет 869 человек (на 26 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 7 случаев заболевания и 19 - выздоровления, сейчас болеет 264 человека (на 12 меньше за сутки);

- в Донецкой области 11 человек заболели, 6 - выздоровели, сейчас болеет 156 человек (на 5 больше за сутки);

- в Житомирской области 19 новых случаев заболевания и 20 – выздоровления, сейчас болеет 468 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 77 человек заболели, 1 умер и 7 выздоровели, сейчас болеет 862 человека (на 69 больше за сутки);

- в Запорожской области 6 человек заболели, 1 умер и 13 выздоровели, сейчас болеет 170 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 26 человек заболели, сейчас болеет 604 человека (на 26 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 72 новых случая заболевания COVID-19, 2 случая смерти и 32 - выздоровления, сейчас в столице болеет 2 587 человек (на 38 больше за сутки);

- в Киевской области 30 человек заболели и 63 выздоровели, сейчас болеет 1 212 человека (за сутки на 33 меньше);

- в Кировоградской области 9 случаев заболевания и 18 - выздоровления, сейчас болеет 76 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Луганской области 2 новых случая заболевания, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 10 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области 132 новых случая заболевания, 2 - смерти и 6 - выздоровления, сейчас болеет 1 962 человек (на 124 больше за сутки);

- в Николаевской области 4 человека заболели и 6 выздоровели, сейчас болеет 101 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Одесской области 16 человек заболели и 1 выздоровел, сейчас болеет 640 человек (на 15 больше за сутки);

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 1 выздоровления за сутки, сейчас, как и сутки ранее, болеет 8 человек;

- в Ровенской области 66 новых случая заболевания и 80 - выздоровления, сейчас болеют 977 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Сумской области 4 человека заболели и 2 выздоровели, сейчас болеют 40 человек (на 2 больше за сутки);

- в Тернопольской области 31 новый случай заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеет 366 человек (на 27 больше за сутки);

- в Харьковской области 56 новых случаев заболевания и 6 – выздоровления, сейчас болеет 727 человек (за сутки на 50 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания и смерти и выздоровления не было, сейчас болеет 2 человека;

- в Хмельницкой области 15 человек заболели и 20 выздоровели, сейчас болеет 123 человека (на 5 меньше за сутки);

- в Черкасской области 19 человек заболели, 4 - выздоровели, сейчас болеет 161 человек (на 15 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19, 1 - смерти и 15 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 490 человек (на 22 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 19 новых случаев заболевания, 1 - смерти, сейчас болеет 295 человек (на 18 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).