События

11:11 13.06.2020

8,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 114 умерших

2 мин читать

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8706 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2970 (34,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста также остается незначительным на уровне 1,7%.

Россия по числу новых случаев (приводятся данные Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,04 млн) и Бразилии (828 тыс.). На четвертом месте Индия (308,4 тыс.), на пятом Великобритания (294,4 тыс.).

За прошедшие сутки в России умерли 114 человек, из них в Москве - 44. За весь период скончались 6 829 человек.

За последние сутки выписано 5 271 человек, из них в Москве - 1534. За весь период выписано 274 641 человек.

За сутки выявлено 1493 случая заболевания в Москве, 725 заболевших коронавирусом в Московской области, 262 - в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 14,5 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 322 тыс.чел.

Теги: #рф #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 13.06.2020
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 19 новых случаев коронавируса, 173 человека болеют

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 19 новых случаев коронавируса, 173 человека болеют

11:12 13.06.2020
За прошедшие сутки новые случаи COVID-19 не выявлены только в Херсонской области, больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской области и Киеве – СНБО

За прошедшие сутки новые случаи COVID-19 не выявлены только в Херсонской области, больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской области и Киеве – СНБО

09:44 13.06.2020
За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали COVID-19

За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали COVID-19

09:12 13.06.2020
В Киеве за сутки 72 новых случаев Covid-19, два умерли, 32 выздоровели

В Киеве за сутки 72 новых случаев Covid-19, два умерли, 32 выздоровели

08:57 13.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн, сообщает университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн, сообщает университет Хопкинса

08:24 13.06.2020
В Донецкой области лабораторно подтвердились еще 9 новых случаев коронавируса, в том числе три медика

В Донецкой области лабораторно подтвердились еще 9 новых случаев коронавируса, в том числе три медика

23:43 12.06.2020
В Канаде число заболевших Covid-19 превысило 97,5 тыс. человек, более 7,9 тыс. скончались

В Канаде число заболевших Covid-19 превысило 97,5 тыс. человек, более 7,9 тыс. скончались

21:02 12.06.2020
В Белом доме не согласны, что на США надвигается вторая волна COVID-19

В Белом доме не согласны, что на США надвигается вторая волна COVID-19

20:17 12.06.2020
Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги, личные встречи в ближайшие дни отменяются - ОП

Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги, личные встречи в ближайшие дни отменяются - ОП

19:42 12.06.2020
На заводе "Ривнеазот" выявили 11 случаев заболевания коронавирусом - ОГА

На заводе "Ривнеазот" выявили 11 случаев заболевания коронавирусом - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взятка в $6 млн предлагалась за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует экс-министр экологии Злочевский - Сытник

За прошедшие сутки новые случаи COVID-19 не выявлены только в Херсонской области, больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской области и Киеве – СНБО

Кабмин отменил проведение пробного ВНО в связи с коронавирусом – Степанов

За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали COVID-19

В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, 1700 абонентов остались без электроснабжения

ПОСЛЕДНЕЕ

Взятка в $6 млн предлагалась за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует экс-министр экологии Злочевский - Сытник

В Харькове вблизи жилой пятиэтажки произошел взрыв, пострадавших нет - полиция

Кинотеатры в Украине остаются закрытыми – Степанов

Кабмин отменил проведение пробного ВНО в связи с коронавирусом – Степанов

В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, 1700 абонентов остались без электроснабжения

В Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 409 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

На Буковине спасатели временно уменьшили угрозу прорыва дамбы

Спасатели ликвидировали последствия обвала жилой четырехэтажки в Одессе

ВНО могут отменить, но окончательное решение пока не принято – образовательный омбудсмен

Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА