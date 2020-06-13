8,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 114 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8706 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2970 (34,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста также остается незначительным на уровне 1,7%.

Россия по числу новых случаев (приводятся данные Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,04 млн) и Бразилии (828 тыс.). На четвертом месте Индия (308,4 тыс.), на пятом Великобритания (294,4 тыс.).

За прошедшие сутки в России умерли 114 человек, из них в Москве - 44. За весь период скончались 6 829 человек.

За последние сутки выписано 5 271 человек, из них в Москве - 1534. За весь период выписано 274 641 человек.

За сутки выявлено 1493 случая заболевания в Москве, 725 заболевших коронавирусом в Московской области, 262 - в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 14,5 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 322 тыс.чел.