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11:08 13.06.2020

Кинотеатры в Украине остаются закрытыми – Степанов

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Кинотеатры в Украине остаются закрытыми – Степанов

Кабинет министров Украины принял решение не открывать в Украине пока что кинотеатры с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил министра здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Прежде всего, мы ограничили работу кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются", - заявил министр в ходе брифинга в Киеве в субботу утром.

Степанов также отметил, что перед принятием решения он провел встречу с представителями больших сетей кинотеатров, и все эти вопросы были с ними согласованы.

Теги: #карантин #степанов #кинотеатры #минздрав
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Интерфакс-Украина
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