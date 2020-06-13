Кинотеатры в Украине остаются закрытыми – Степанов

Кабинет министров Украины принял решение не открывать в Украине пока что кинотеатры с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил министра здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Прежде всего, мы ограничили работу кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются", - заявил министр в ходе брифинга в Киеве в субботу утром.

Степанов также отметил, что перед принятием решения он провел встречу с представителями больших сетей кинотеатров, и все эти вопросы были с ними согласованы.