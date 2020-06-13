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10:35 13.06.2020

Кабмин отменил проведение пробного ВНО в связи с коронавирусом – Степанов

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Кабмин отменил проведение пробного ВНО в связи с коронавирусом – Степанов

Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Также было отменено проведение ВНО, пробного ВНО, которое должно было состояться 15 июня", - сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.

Министр отметил, что вчера, 12 июня, на заседании правительства был принято решение о внесении изменений в постановление, что регулирует карантин.

Как сообщалось, пробное ВНО в Украине должно было состояться 15 и 17 июня.

Теги: #степанов #вно #минздрав
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Интерфакс-Украина
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