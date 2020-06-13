События

09:12 13.06.2020

В Киеве за сутки 72 новых случаев Covid-19, два умерли, 32 выздоровели

1 мин читать
В Киеве за сутки 72 новых случаев Covid-19, два умерли, 32 выздоровели

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 выросло на 72 человека, в том числе среди заболевших два медика, еще два больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Двое больных умерли. Заболели, в том числе и два медика", - написал Кличко в телеграм-канале.

Он отметил, что среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 16. В Днепровском - 9 и в Голосеевский район - 8 случаев", - подчеркнул мэр.

Кроме того, количество выздоровевших за сутки достигло 32 человек.

Кличко добавил, что в киевские больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные - на самоизоляции под контролем медиков.

Теги: #киев #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 13.06.2020
За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали COVID-19

За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали COVID-19

09:14 13.06.2020
В Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 409 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

В Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 409 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

08:57 13.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн, сообщает университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн, сообщает университет Хопкинса

08:38 13.06.2020
На Буковине спасатели временно уменьшили угрозу прорыва дамбы

На Буковине спасатели временно уменьшили угрозу прорыва дамбы

08:24 13.06.2020
В Донецкой области лабораторно подтвердились еще 9 новых случаев коронавируса, в том числе три медика

В Донецкой области лабораторно подтвердились еще 9 новых случаев коронавируса, в том числе три медика

08:15 13.06.2020
Спасатели ликвидировали последствия обвала жилой четырехэтажки в Одессе

Спасатели ликвидировали последствия обвала жилой четырехэтажки в Одессе

08:07 13.06.2020
ВНО могут отменить, но окончательное решение пока не принято – образовательный омбудсмен

ВНО могут отменить, но окончательное решение пока не принято – образовательный омбудсмен

07:48 13.06.2020
Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины

Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины

07:33 13.06.2020
Российские наемники 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Российские наемники 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

07:22 13.06.2020
Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали COVID-19

В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, 1700 абонентов остались без электроснабжения

В Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 409 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

Суд по Стерненко объявил перерыв до 15 июня

Бывший чиновник при содействии должного лица управления ГФС Киева пытался дать взятку в $6 млн Холодницкому и руководству НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, 1700 абонентов остались без электроснабжения

Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

Группа безработных из Кривого Рога мошенническим путем присваивала средства финучреждений

Глава кредитного союза, присвоившая более 3 миллионов гривен вкладчиков, осуждена на 10 лет

Актер Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в автоаварии Сергея Захарова

Киев может перестать чистить воду хлором уже через 2 года

В Киеве с 1 июля изменятся правила льготного проезда в общественном транспорте

При СНБО создан Совет экспертов по энергобезопасности

Глава Минфина ожидает поступлений от налоговой и таможни в бюджет на 10% выше плана

SpaceX запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА